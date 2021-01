VÍDEO: Cachorro pede colo e ganha carinho de ladrões de casas

Um vídeo no mínimo curioso está circulando as redes sociais neste fim de semana. Nas imagens gravadas por câmeras de segurança de uma residência, é possível acompanhar a ação de uma dupla de assaltantes que 'limpavam' o imóvel. O fato inusitado foi que, durante o roubo, os homens foram surpreendidos por um cão dengoso, que ainda recebeu carinho e colo de um dos assaltantes. O crime aconteceu em uma residência em Jataí, na região sudoeste de Goiás, na última terça-feira (29)

De acordo com a Polícia Militar, a dona de casa contou estar em viagem com a família durante a ação dos ladrões. Só no retorno para a residência que ela soube do roubo, já que o imóvel estava revirado. Foram levados equipamentos como notebook, televisão, mala, aparelho de som e até um carro.

Graças ao vídeo, os homens que participaram do roubo foram identificados pela PM e presos. Seus nomes não foram revelados, e os objetos roubados foram recuperados.

