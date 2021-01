VÍDEO: Casal invade praia com carro e é atacado com pedra

O carro avançou contra o agressor e quase o atropelou, mas acabou colidindo fortemente com um monte de pedras | Foto: Reprodução Internet

Um casal de turistas terminou com o carro destruído após entrar em uma briga este fim de semana, em uma praia na cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo. Após invadir a areia, ação que estava proibida, os dois causaram tumulto no local. No meio da situação, a motorista tentou atropelar um homem que discutia com ele do lado de fora do carro. Por causa disso, o veículo foi alvo de pedradas que estraçalharam o para-brisa.

Após ter o vidro do seu carro destruído, a mulher ao volante ainda tentou atropelar o homem mais uma vez, o que resultou em um grave acidente. O carro ficou imóvel, e por causa disso o casal saiu do carro e começou a brigar entre si.

Veja o vídeo:

Até a tarde deste sábado, 2, não havia registro sobre a confusão na delegacia da Polícia Civil de Peruíbe | Autor: Reprodução Internet

Moradores chamaram a Polícia Militar e a equipe interrompeu a discussão. A prefeitura informou que a condutora do veículo foi multada por dirigir em local proibido. Conforme a PM, o casal era turista e estava com um carro emprestado. O dono do veículo compareceu e não quis registrar a ocorrência pelo dano. O autor das pedradas, um guardador de carros, também se negou a dar queixa pela tentativa de atropelamento.

Conforme a prefeitura, o tráfego de veículos na praia é proibido e há sinalização. O automóvel foi atacado a pedradas e a mulher que dirigia o veículo tentou atropelar o agressor. As cenas foram registradas por moradores e repercutiram em redes sociais.

*Com informações de O Estadão

