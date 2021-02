Saiba quais são os sete tubarões mais mortais do litoral brasileiro

O Tubarão branco é o mais famoso e um dos mais perigosos | Foto: Divulgação

Brasil - O litoral brasileiro possui uma rica biodiversidade e, em muitas localidades, pode-se encontrar espécies perigosas de tubarões. Veja a lista com as sete espécies de tubarões mais perigosas que podem ser encontradas no país, inclusive em praias movimentadas.

1 - Tubarão limão

Ele leva esse nome por conta da coloração esverdeada. Exímio caçador, ele está presente no litoral brasileiro, principalmente na região do Arquipélago de Fernando de Noronha, que por sinal é o local com maior incidência de acidentes relacionados ao animal.

2 - Tubarão Azul

Esse é encontrado em todo o litoral brasileiro, mas não é tão perigoso para banhistas, pois geralmente fica em regiões oceânicas mais profundas. Já os mergulhadores devem ter cuidado, pois o bicho pode chegar a quase 4 metros.

3 - Tubarão-cinza

A coloração acinzentada dá nome a esta espécie de tubarão que é bem comum no litoral paulista. Ele não tem fama de agressivo, desde que não esteja com fome ou seja provocado.

4 - Tubarão mako ou anekim

Ele pode chegar a até 120 km por hora na natação. Já pensou pegar uma "carreira" desse bicho na água? Ele pode chegar a 4,3 m e é comum em toda a costa brasileira.

5 - Tubarão-tigre

Esse é grande! Podendo chegar aos 6 metros, ele é encontrado de forma abundante no Recife. Ele tem fama de agressivo, mas não costuma atacar sem ser provocado.

6 - Tubarão branco

Esse é o mais famoso, é claro. Pudera, com tamanha agressividade e dentes tenebrosos, a fama é bem merecida. Ele é um animal costeiro, isto é, costuma ficar perto das praias... Afinal, ele gosta de águas menos profundas. Ele é muito encontrado no Rio de Janeiro.

7 - Tubarão cabeça-chata

Esses tubarões são poderosos. Primeiro porque eles são híbridos e podem viver tanto em água salgada como em água doce. Sendo assim, são os maiores responsáveis por ataques humanos em águas de rios. E isso acontece porque eles têm a adaptação natural de sobreviverem em baixa salinidade. O bicho chega a 3,5 metros e é facilmente encontrado no litoral de Recife, capital do Pernambuco. Lá é a cidade onde há mais registros de ataques de tubarões do Brasil, só para você ter ideia. De 1992 para cá foram registrados pelo menos 64 ataques.

*Com informações do portal Meio Norte

