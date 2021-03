Bebê de um ano e quatro meses morre por complicações da Covid-19

Uma bebê de um ano e quatro meses morreu por complicações da Covid-19 em Maringá | Foto: Divulgação

Uma bebê de um ano e quatro meses morreu por complicações da Covid-19 em Maringá, no norte do Paraná, no fim de semana.

De acordo com a família, Letícia Roque Marinheiro estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da cidade há cerca de duas semanas. Os pais dela também foram infectados.

Segundo a psicanalista Adriana Queiroz, amiga do casal, a criança teve febre e foi levada ao hospital. Os exames comprovaram que ela havia sido infectada pela Covid-19 e foi necessário ficar internada.

Na mesma semana, a mãe da menina, Ariani Roque Marinheiro, também foi contaminada pelo vírus. Ela não teve sintomas graves da doença.

Dias após o internamento, ainda segundo a amiga da família, os exames mostraram que o pulmão da criança estava comprometido. No início desta semana ela foi intubada.

Adriana diz que Letícia era a única filha do casal e era saudável.

"Tinha muita saúde. Não tem como saber como e onde pegaram a doença. Eles tomavam todo o cuidado, não saiam de casa com a filha".

*Com informações do G1

Leia Mais:

Na Europa, Jean Wyllys reclama de solidão afetiva e exílio político

Mais de12 kg de maconha do tipo skunk são apreendidos no bairro da Paz

Estudante da zona Leste de Manaus fatura premiação nacional