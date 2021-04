Mulher imobiliza homem após tentativa de furto

Uma policial militar aposentada teve um momento de super-heroína na tarde desta segunda-feira (29) | Foto: (Divulgação)

Uma policial militar aposentada teve um momento de super-heroína na tarde desta segunda-feira (29), ao impedir um assalto em Uberlândia, no interior de Minas Gerais.

Ao ver um homem tentando roubar os pertences de uma senhora, a mulher, identificada como Agda Lucia, imobilizou o suspeito na calçada, se sentando sobre o rapaz.

Pedestres que passavam pelo local registraram a ação da veterana, de 46 anos, que passou alguns minutos contendo o homem, mostrando também que portava uma arma de fogo, até a chegada dos policiais em serviço.

A reportagem do UOL tentou contato com Agda, mas não obteve resposta até o momento. A filha da mulher, Amanda Gabrielle, confirmou a identidade e a história por trás do gesto da mãe, detalhando ainda que ela deixou a polícia mineira no ano passado.

A reportagem também entrou em contato com a Polícia Militar (PM) em Uberlândia, mas a ocorrência ainda não havia sido registrada. Ninguém se feriu.

A ex-policial tem permissão legal para possuir a arma.

*Com informações do UOL

