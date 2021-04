Notas do Enem são divulgadas pelo Inep; saiba como acessar

Usuários relataram problemas no sistema nas primeiras horas de divulgação | Foto: Divulgação

As notas finais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta segunda-feira (30). Os resultados podem ser conferidos na Página do Participante .

O site do Enem apresentou instabilidade e usuários relataram problemas no sistema nas primeiras horas de divulgação. O próprio Inep confirmou que a página apresenta "lentidão na autenticação", mas disse que o problema seria resolvido até a meia noite. Segundo o perfil do instituto no Twitter, o problema atrapalha que 55% dos estudantes conferissem seus resultados.

Ainda segundo o instituto, a inconsistência técnica impacta o acesso dos estudantes ao portal. Cerca de 45% dos estudantes estão conseguindo acessar normalmente seus dados e conferir a nota do Enem, entretanto os demais apresentam “dificuldades devido à lentidão do sistema”.

O Inep liberou, às 18h desta segunda-feira, 29 de março, os resultados individuais dos participantes do Enem 2020. No entanto, a Página do Participante está apresentando lentidão na autenticação no Acesso https://t.co/33ZdNOCfz6. Confira a nota de esclarecimento do instituto. pic.twitter.com/J0dGSxspiT — Inep (@inep_oficial) March 30, 2021

Leia mais

Notas finais do Enem serão divulgadas nesta segunda-feira (29)

Resultado do Enem 2020 será divulgado em duas datas distintas diz Inep