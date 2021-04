Pessoas com HIV entram no grupo prioritário da vacina contra Covid-19

O grupo prioritário entra na segunda edição do plano nacional da vacina | Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde incluiu pessoas vivendo com HIV (PVHIV), maiores de 18 anos no grupo prioritário na 2ª edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

O objetivo do plano nacional de imunização é priorizar os grupos com maior risco de gravidade da Covid-19 ou maior exposição a doença, dessa forma diminuindo o número de casos graves e óbitos.

A inclusão de pessoas vivendo com HIV com CD4 abaixo de 350 de células, tem como objetivo priorizar entre as PVHIV aquelas com imunussopressão. Os linfócitos T –CD4 são células que fazem parte do sistema imunológico e são destruídas quando não há o controle da infecção. Quanto menor a quantidade de linfócitos T –CD4, mais imunussoprimido encontra-se o indivíduo e com maior risco de desenvolvimento de doenças e probabilidade de morte.

Diante da necessidade de facilitar acesso ao imunizante e da diminuição da realização de exames de LT-CD4 durante a pandemia, o Ministério da Saúde informa que, para receber a vacina, a pessoa precisa apresentar o último exame, independente de quando foi realizado.

*Com informações do Ministério da Saúde

