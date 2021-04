Bebê de um ano morre afogada enquanto tomava banho em banheira

A responsável chamou o pai da criança quando percebeu a situação | Foto: Divulgação





Uma bebê de um ano morreu afogada dentro de um apartamento na avenida Travessa Sul, no bairro Novo Osasco, na região metropolitana de São Paulo, na segunda-feira (12). A menina era cuidada por uma babá, que dava banho na criança em uma banheira no momento do afogamento.

A responsável chamou o pai da criança quando percebeu a situação. O homem tentou reanimar a bebê, e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada. A menina foi levada ao Hospital Sino Brasileiro, mas não resistiu.

A perícia foi encaminhada ao apartamento. O caso foi registrado no 5° DP de Osasco, como homicídio culposo e, em seguida, encaminhado ao 2° DP do município, que seguirá com as investigações.

*Com informações do R7

Leia Mais:

Peixoto é o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara

Lira e Pacheco pedem ajuda à ONU para acelerar entrega de vacinas

Pacheco anuncia novo secretário-geral da Mesa do Senado Federal