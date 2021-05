Mãe denuncia negligência após médica quebrar braço de bebê no parto

a profissional disse que iria imobilizar o braço do bebê para que ele se recuperasse logo | Foto: Divulgação

Um bebê prematuro teve o braço direito quebrado durante o parto realizado no Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A mãe, Maria Izabela de Souza Sá Pedro, de 21 anos, afirmou que ficou sabendo do fato dias após o nascimento do filho, e que a equipe médica alegou que foi uma cesariana difícil.

Joaquim de Souza Sá Silva de Lima nasceu no dia 1º de maio, após Maria ficar internada por três dias. A jovem conta que deu entrada na unidade no dia 29, pois a bolsa havia estourado. Os médicos avaliaram o quadro dela e decidiram esperar até que ela completasse 34 semanas para fazer o parto. No entanto, como ela estava sentindo muita dor e perdendo muito líquido, a cesariana foi realizada com 33 semanas.





“Eu fui para o quarto e só consegui ver o bebê no dia seguinte, porque ele nasceu prematuro e teve que ficar na incubadora. No segundo dia, os enfermeiros me disseram que a médica ia falar comigo a respeito do quadro dele, mas ninguém veio até mim. Só no terceiro dia que fui saber que ele tinha fraturado o bracinho no parto. A médica me disse que isso tinha ocorrido porque foi um parto difícil”, afirma a jovem.



Segundo ela, a profissional disse que iria imobilizar o braço do bebê para que ele se recuperasse logo.



“Eles colocaram uma faixa, tiraram falando que iam colocar um gesso, depois me disseram que iam deixá-lo sem nada. Colocaram o gesso e tiraram para colocar uma tala. Cada hora é uma coisa diferente", fala.

*Com informações do G1

