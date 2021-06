"Poço de fúria": por que cachorros pequenos são bravos?

Cães menores podem ser mais agressivos | Foto: Reprodução

Os cachorros mais ameaçadores, considerados por humanos, são os Pit Bulls e os Rottweilers. Porém, quem possui um cachorro de pequeno porte sabe que essas pequenas criaturas são as mais raivosas.

Pinschers e Chihuahuas são os animais de pequeno porte que mais demonstram agressividade. Segundo estudo publicado pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, cães menores podem, na verdade, ser mais agressivos do que muitos de seus semelhantes.

Nesses casos, esses animais possuem maior tendência a latir, rosnar e investir em direção a outras pessoas ou cachorros.

De acordo com um estudo publicado na "Applied Animal Behaviour Science em 2008", essas raças possuíam mais tendência a morder alguém do que as mais de 30 outras raças avaliadas pela pesquisa.

O cão é considerado o melhor amigo do homem, mas nem todos são amigáveis | Foto: Reprodução

Na visão dos cientistas, o tamanho pequeno pode deixar os cães mais temerosos e com isso, ataquem em autodefesa. Dessa forma, raças menores podem ser mais propensas a reagir defensivamente porque têm mais motivos para temer.

Por outro lado, também é possível dizer que a violência seja o resultado do comportamento de seus donos que podem ser excessivamente protetores, fazendo com que elas não socializem ou aprendam a reagir adequadamente a situações estressantes.

Outro fator que pode ter grande impacto no desenvolvimento da agressividade dos cães menores é a evolução das raças com o passar dos anos.

Segundo essa teoria, o fato das mordidas dos cachorros de pequeno porte ser menos preocupante para os seres humanos pode ter feito com que essa agressividade nunca fosse vista como algo prejudicial e continuasse a se repetir em comportamentos por diversas gerações.

Em comparação com cães grandes, cães pequenos tendem a ter ansiedade de separação mais grave, geralmente latir mais e são mais propensos a urinar em casa. Isso poderia evidenciar que a genética animal desempenha grande função no comportamento agressivo.

*Mega Curioso

Leia mais:

"X9": pinscher de traficante ajuda policia a desenterrar droga; veja