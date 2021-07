Mulher trans morre após ter corpo incendiado no Recife

A violência contra Roberta uniu grupos e entidades em protesto | Foto: Yane Mendes





Atacada enquanto dormia sob uma barraca de lona no Cais de Santa Rita, área central de Recife, a mulher trans Roberta Nascimento da Silva, 32, morreu na manhã desta sexta-feira (9) em um hospital público do Recife.

O crime ocorreu na madrugada do dia 24 de junho . Ela teve 40% do corpo incendiado e dois braços amputados em decorrência dos ferimentos. Além do caso de Roberta, que era sem-teto, outros três assassinatos de mulheres trans ocorreram no último mês em Pernambuco.

De acordo com investigações da Polícia Civil, um jovem de 17 anos é suspeito de ter jogado álcool no corpo da vítima e ateado fogo com intenção de matá-la. Ele foi apreendido momentos depois do crime e encaminhado a uma unidade que abriga jovens em conflito com a lei para o cumprimento de medidas socioeducativas.





Ela deu entrada no Hospital da Restauração, que integra a rede de saúde pública estadual, na madrugada do dia 24 de junho. Depois que seu quadro foi estabilizado, a equipe médica a encaminhou para o setor de trauma.



Queimaduras profundas foram constatadas nos dois braços, no couro cabeludo, no tórax, no abdômen e em parte da perna esquerda.

Quadro grave

No dia 26 de junho, a equipe vascular do hospital identificou a necessidade de amputar o braço esquerdo até a região do ombro. Dois dias depois, o braço direito também foi amputado por causa de uma necrose elevada.

No fim de semana passado, houve agravamento do quadro e Roberta foi intubada novamente. Nesta quinta-feira (8), foi detectada falência do sistema renal.

Após ser resgatada por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a mulher trans foi perguntada como se chamava. Com muita dificuldade, conseguiu dizer o nome de registro, e acabou sendo levada para a ala masculina do hospital.





“Quando cheguei ao hospital, ela estava na ala masculina. Prontamente conversamos com ela e intervimos na situação”, disse Robeyoncé Lima, codeputada do PSOL de Pernambuco.



O Hospital da Restauração informou que, ao tomar conhecimento do fato, fez as mudanças no cadastro de internação e a colocou na ala feminina conforme a identidade de gênero dela.

Novas ações

Nesta sexta, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), por meio das redes sociais, lamentou a morte. “Lamento profundamente a morte da mulher trans Roberta da Silva. É intolerável qualquer vida perdida para o ódio e para o preconceito. Vamos avançar com novas ações para ampliar o atendimento a esta população, como a Casa de Acolhida LGBTI+, que irá receber o nome de Roberta”, postou.

Na quarta, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), se pronunciou sobre o assunto.

" Infelizmente, vivemos tempos em que identidade de gênero, religião, ideologia política e raça têm sido usadas como justificativa para crimes de ódio. Não vamos tolerar isso em Pernambuco. Nosso compromisso é com uma sociedade pacífica, plural e democrática " ,





A violência contra Roberta uniu grupos e entidades da sociedade civil num protesto nas imediações do Palácio Campo das Princesas, sede do governo Pernambucano, no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado no dia 28 de junho.





