Vídeo: cabo da PM 'ressuscita' bebê afogado em balde

O cabo Gil, da Polícia Militar de MS, salvou um bebê de onze meses, que havia se afogado em um balde com água, na manhã desta sexta-feira (20), na cidade de Moraes Almeida, no estado do Pará.

Conforme o boletim de ocorrência, o militar é de MS, mas atua pela Força Nacional há cerca de dois meses no norte do País.



O militar ouviu gritos de socorro, vindos da tia do bebê, dando conta que o pequeno estava desacordado, sem sinais vitais aparentes e com a pele roxa. Ele correu até o local o iniciou o socorro.

Ainda segundo o registro, o policial promoveu a chamada ‘’manobra de Heimlich’’, que consiste em pressionar o abdômen da vítima até que ela expulse o objeto estranho, preso às vias aéreas.

No vídeo, é possível ver o desespero da tia e de testemunhas ao ver a criança sem reação, enquanto era atendida pelos militares.

O bebê recebeu as manobras de ressuscitação por vários minutos, até que reagiu e apresentou sinais vitais. Um médico do Exército Brasileiro, aspirante Gouveia, chegou durante o atendimento e averiguou a situação do pequeno.

A criança foi levada para uma Unidade Básica de Saúde da região, onde ficou em observação, junto da tia e do médico do Exército.

A mãe do bebê estava trabalhando na hora do acidente e também foi até a unidade de saúde.

Veja o vídeo!

PM de MS salva bebê afogado no Pará pic.twitter.com/0Oa4fW38D9 — TopMídia News (@topmidianews) August 21, 2021





Leia Mais

Trigêmeo supera complicações de saúde e recebe alta no Amazonas

*Com informações do Top Mídias News e Metrópoles