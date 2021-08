Porsche e BMW: PRF usa carros apreendidos de traficantes em patrulha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ganhou reforços de luxo para realizar suas operações pelas rodovias do Brasil. Com autorização da Justiça Federal, a corporação transformou em viaturas sete carros importados de luxo apreendidos com traficantes nos últimos meses para usá-los em operações especiais e eventos de exibição.

De acordo com a Justiça, se somados, os veículos valem aproximadamente R$ 2 milhões. Assim como faz em todos os seus veículos oficiais, a PRF aplicou adesivos de identificação, sirenes, sistema de comunicação a rádio e pintura nos veículos de luxo.

Os novos veículos da frota da PRF são:

Range Rover Velar P300 SE R-Dynamic;

Jeep Grand Cherokee;

Porsche Cayenne GTS;

Toyota Tundra 5.7 V8;

Mercedes Benz E300;

BMW 330I M Sport 2.0;

BMW 320I 2.0.

*Com informações do Metrópoles

