Cidade no Pantanal é tomada por queimadas e pede ajuda federal

A cidade de Corumbá (MS) está encoberta por fumaça, ocasionada pelos incêndios, que começaram próximo ao porto da cidade, nesta sexta (20). De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, na sexta, os focos se alastraram para outras áreas durante o dia e noite, e foram controlados pela madrugada. Neste sábado (21), o fogo voltou a assustar os moradores e provocar fumaça na região.

Frente a situação de alerta, a prefeitura do município emitiu uma nota, neste sábado, pedindo ajuda do Governo do estado e da União. No comunicado, a prefeitura deixa claro a situação de estiagem que vem enfrentando e a mobilização necessária para inibir as queimadas, a fim de mitigar os danos ao Pantanal, bioma que compõe a região, e a população da cidade.

“Pela Legislação, a preservação do Pantanal é atribuição do Estado e da União, mas não podemos e não vamos ficar de braços cruzados esperando uma solução. Precisamos de novo da união de todos, inclusive dos nossos deputados estaduais para evitar uma tragédia ainda maior na nossa natureza”, afirmou Marcelo Iunes, prefeito de Corumbá.

Implorando por ajuda, o prefeito reclama sobre a presença inconstante na cidade dos brigadista do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

“Já cobrei isso vários vezes e volto a repetir: o IBAMA precisa ficar aqui em Corumbá, pois eles possuem helicópteros e aviões preparados para esses situações. Os homens do Corpo de Bombeiros e os brigadistas do PrevFogo desempenham um excelente trabalho, mas sozinhos eles não conseguem dar conta de tantos focos de incêndios nessa gigantes área do Pantanal”, continuou Marcelo Iunes.

*Com informações do G1