Doações neste Natal podem render descontos em corridas na Uber

A Uber, junto com Ação Cidadania e outros parceiros, está participando da Campanha "Natal Sem Fome". Os usuários do aplicativo que quiserem doar podem ganhar em troca descontos exclusivos em corridas na plataforma. Para isso basta doar a quantia mínima de R$ 10,00. A cada doação, um código promocional de desconto de até R$ 5,00 será devolvido para o passageiro que viajar na Uber.

A iniciativa nasceu após as estatísticas apontarem que cerca 11% da população mundial passam fome. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não são diferentes e apontam que no Brasil mais de 7 milhões de pessoas se encontram em situação de pobreza. A campanha "Natal sem fome" voltou após 10 anos sem ser realizada.

No Brasil, mais de 7 milhões de pessoas se encontram em situação de pobreza





De acordo com a Uber, a campanha se limita a 8 mil códigos promocionais. Após o processamento da sua doação pela ONG Ação da Cidadania, você receberá, em até 7 dias úteis, no e-mail cadastrado e na hora da doação, o código promocional.

Para doar é só acessar o link http://www.natalsemfome.org.br/uber. O código promocional pode ser usado em todas as cidades onde a Uber opera até o dia 31 de janeiro de 2018.

A ONG Ação Cidadania tem como conceito a solidariedade e foi fundada em 1993 pelo sociólogo Hebert de Souza. A ONG é um dos movimentos sociais mais reconhecidos e respeitados do Brasil e já alcançou milhões de brasileiros que estavam abaixo da linha da pobreza.

