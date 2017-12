Membros do PCC são presos no Paraguai

O Ministério do Interior do Paraguai informou nesta terça (26) que cinco brasileiros, supostamente, membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foram detidos no país após uma perseguição e tiroteio na cidade de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul. A informação é da EFE.

Os detidos tinham em sua posse "pistolas do tipo Glock 17, carregadores, projéteis, telefones celulares e quantidades de maconha", afirmou a fonte. Além disso, o comunicado destacou que as autoridades brasileiras se interessaram pelos detidos e ambos os países estão trabalhando no "intercâmbio de dados e informações de importância para avançar nas investigações em questão".

O principal detido é Murillo Rodrigues Noguera, que segundo o ministério é "integrante de uma pesada célula criminosa vinculada a assaltos a caminhões blindados e com ordem de prisão no Brasil". Outras quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, também foram detidas pelas autoridades paraguaias depois da operação realizada no último fim de semana.

As cidades fronteiriças entre o Paraguai e o Brasil são as principais rotas regionais do tráfego de cocaína e maconha, segundo as autoridades antidrogas.





