Jovem encontrada morta saiu para encontrar rapaz conhecido em Facebook

Corpo de Juliana Jovino foi encontrado na represa de Itupararanga, em Votorantim (SP). | Foto: Reprodução Facebook

A jovem Juliana Jovino, de 24 anos, encontrada morta na tarde de segunda-feira (25), na represa de Itupararanga, em Votorantim (SP), teria morrido, ao sair para se encontrar com um rapaz que conheceu no Facebook. As informações foram repassadas pela irmã da vítima.



No dia do desaparecimento de Juliana, a filha dela, uma menina de dois anos foi encontrada abraçada a uma árvore, no Jardim Eldorado, em Sorocaba. Moradores das proximidades levaram a criança para casa, deram banho e a alimentaram.



A irmã da vítima, Rosana Jovino contou que a irmã inicialmente disse que iria passar o Natal com a filha na casa de uma amiga, mas ela não chegou a aparecer por lá.



A amiga teria contado à família de Juliana que ela ia se encontrar primeiro com o rapaz que ela teria conhecido pelo Facebook. Familiares não sabem o nome, por se tratar de um caso recente da moça.

O corpo de Juliana foi encontrado dentro da represa de Itupararanga, sem sinais de agressão física. A causa da morte foi por afogamento.

A criança continua recebendo cuidados em um abrigo e a família disse que vai recorrer à Justiça pela guarda da menina.

A Polícia investiga o envolvimento de um rapaz na morte de Juliana. Ela teria sido vista com um homem em uma festa.





