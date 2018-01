Além do AM, mais dois estados registram fugas de presos no Réveillon

Dos 20 presos que escaparam em todo o país, apenas quatro foram recapturados | Foto: Divulgação/PM

Além do Amazonas, pelo menos outros dois estados brasileiros registraram fuga de presos de unidades prisionais. Em Minas Gerais, na região central, oito detentos fugiram da unidade prisional por volta das 0h30. Já no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Belém, no Pará, outros dois detentos conseguiram escapar durante a madrugada desta segunda.



De acordo com a Secretaria de Administração Prisional (SEAP/MG), dois detentos já foram recapturados pela Polícia Militar e seis continuam foragidos. Ainda de acordo com o órgão, os agentes de segurança penitenciários ainda evitaram a fuga de outros dois presos, que estavam dentro da unidade prisional.

A direção-geral do presídio instaurou procedimento interno para apurar as circunstâncias da fuga e a Vara de Execuções Penais da Comarca será comunicada oficialmente sobre o fato.

Em Bélem, apenas dois presos fugiram e não foi divulgado o modo como os eles conseguiram escapar da unidade prisional. A polícia ainda apura as circunstâncias da fuga. Segundo informações dos órgãos de segurança do estado, a PM utiliza helicópteros para localizar os presos que escaparam.



Por meio de nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) confirmou a fuga e informou que os dois presos são do regime semiaberto e que eles regredirão para o regime fechado.

Amazonas

Durante a queima de fogos em Coari (município distante 362 km de Manaus), pelo menos dez presos da Unidade Prisional (UPI) conseguiram escapar do local. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que "durante a queima de fogos no município, os internos empreenderam fuga após serrarem as grades de duas celas da unidade".

A Seap esclarece, ainda, que dois presos já foram recapturados e oito continuam foragidos. A Polícia Militar de Coari intensifica as buscas para recapturá-los.

Em Manaus, um preso tentou escapar do Centro de Detenção Provisória Masculino CDPM 2, localizado no km 8 da BR 174 (Manaus-Boa Vista). O presidiário foi pego no telhado da unidade prisional, no momento em que tentava escapar.

Boatos nas redes sociais afirmavam que a fuga era um anúncio de uma nova rebelião no sistema prisional do Estado. Porém, o rumor foi desmentido pela Seap, o órgão esclareceu que “a situação não foi um princípio de rebelião como estava circulando nas redes sociais”.

