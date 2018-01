Padre causa polêmica após postar foto com arma em rede social

Em uma foto publicada no WhatsApp Status, uma postagem do padre Thiago Bruno da Paróquia de São José dos Quatro Marcos (a 343 km de Cuiabá, no Mato Grosso), causou polêmica nesta terça (2). Na foto o padre aparece deitado em uma cama apontando uma arma com a mensagem #2018. A foto circula nas redes sociais.

Após a repercussão da polêmica, um suposto amigo do padre afirma que a foto foi tirada na casa dele no dia 1º de janeiro. O homem alega que a arma usada na foto é um artigo de decoração e foi trazida junto com outros objetos da Espanha.

“São armas de decoração, que não dão tiro. São apenas armas do estilo faroeste daqueles filmes que comprei para fazer decoração”, declara o homem no vídeo.

Procurado pelo imprensa nacional, o sacerdote afirmou que deve se manifestar sobre o caso por meio de uma nota. | Foto: Reprodução

Nas redes sociais, internautas repercutiram a foto com cometários a favor e contra o padre. “Não importa se a arma é de brinquedo ou não! O que importa é a mensagem que ele passa, que não é nenhuma mensagem de Paz”, diz um comentário.

Em outro texto, um internauta critica a atitude. “A atitude dele não condiz com a imagem que ele tem que passar para sociedade. Sem contar que armas não trazem a Paz”, diz trecho de uma declaração.

Já em defesa do padre, alguns usuários da rede social dizem não ver maldade na foto. “Que mal tem isso? Uma pessoa de bem com uma arma? Ele também pode ter carro, faca, moto, etc”, diz o comentário.

