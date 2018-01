Grávida é baleada na cabeça e está entre a vida e a morte

Rio de Janeiro - O estado de saúde de Michelle Ramos da Silva Nascimento, 33 anos, baleada na cabeça neste sábado (13) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, é gravíssimo. Ela estava grávida de 8 meses e foi atingida numa tentativa de assalto. Michelle está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

Segundo o hospital, ela está no Centro de Tratamento Intensivo. Ontem, ela foi atendida na emergência e passou por uma cirurgia para descompressão craniana, ao mesmo tempo em que as equipes de pediatria, obstetrícia e enfermagem da Maternidade Mariana Bulhões faziam a cirurgia para o parto cesariana.

Leia também: Corpo de mulher é encontrado esquartejado em sacolas no Alvorada

“O bebê, do sexo masculino, foi transferido de ambulância com UTI móvel para a Maternidade Municipal Mariana Bullhões, em Nova Iguaçu, entubado. O estado de saúde ainda é grave. A criança segue internada na UTI neo-natal da maternidade”, informou o HGNI.

Michelle estava com o marido, Wallissom Silva de Araújo, quando o casal foi abordado por homens armados | Foto: Arquivo Pessoal

Na manhã deste domingo (14), o diretor do hospital, Joé Sestello, em conversa com a imprensa, disse que a equipe obstetra e a de neurocirurgia atuaram em conjunto para tentar salvar as duas vidas.



“A mãe encontra-se em estado grave, porém ainda estável, sem nenhuma intercorrência e com sinais vitais, pressão, frequência, estabilizados. [Ela está] Muito sedada ainda, porque faz parte do tratamento da neuro-cirurgia manter sedada por causa da lesão cerebral. A criança, infelizmente, está muito grave, já com sinais de instabilidade, pressão oscilando e tem extrema gravidade”.



De acordo com ele, o bebê terá sequelas. “Infelizmente é o reflexo da nossa violência, encontrar lesões graves dessa maneira com sequelas. Ainda é precoce para dizer o tipo de sequela que o bebê vai ter”.

Leia mais:

Celular ajudou polícia a prender assassinos de motorista desaparecido

Especialistas dão dicas para comprar material escolar mais barato

Leite em pó infantil contagiou bebês com bactérias em 83 países