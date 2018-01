Posto policial é reaberto na fronteira do Brasil com a Venezuela

Brasil - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reabriu, nesta segunda-feira (15), a Unidade Operacional 02 (UOP-02) no município de Pacaraima (distante 2,338 km de Manaus) , fronteira entre Brasil e Venezuela.

O posto policial volta a funcionar no mesmo local onde estava anteriormente, no km 715 da BR-174, em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

A unidade havia fechado por conta do contingenciamento de recursos financeiros que ocorreu no ano passado na instituição, mas que foi revertido por meio da intervenção da direção da PRF em Brasília no fim de 2017.

A unidade vai contar ainda com o apoio logístico do Exército Brasileiro devido às dificuldades encontradas no município para suprir demandas essenciais para o desempenho do policiamento naquela região.

Por ser uma área fronteiriça, o local é propício às diversas ações ilícitas. A PRF pretende então contribuir no combate a essas ações criminosas em parceria com outras instituições que também atuam na fronteira entre os dois países.

