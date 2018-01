Suspeita de matar vizinha por emprego diz que 'não lembra' do crime

Apontada como autora de um homicídio e dupla tentativa de homicídio em Santos, no litoral de São Paulo, a comerciante Angélica da Cruz, de 27 anos, se entregou à Polícia Civil nesta terça-feira (16). Em depoimento, ela nega que tenha esfaqueado as vítimas e também afirma que se defendeu para se salvar. O crime ocorreu no último sábado (13), no bairro Monte Cabrão.

Conforme a polícia, Angélica matou a facadas a vizinha Érica Oliveira da Silva, de 24 anos, e feriu as duas irmãs da vítima fatal, Débora, de 22 anos, e Danielle, de 29. Testemunhas afirmam que parentes da autora também estariam envolvidos. A motivação, além de ambas estarem brigadas, supostamente ocorreu por conta de uma vaga de emprego.

Acompanhada de um advogado, Angélica se apresentou no 1º Distrito Policial de Santos, após a Justiça decretar a prisão temporária dela, na segunda-feira (15). Ela prestou depoimento e, em seguida, foi encaminhada à Cadeia Pública Feminina anexa ao 2º Distrito Policial de São Vicente, também no litoral paulista.

Érica foi morta por vaga de emprego em Santos, SP. | Foto: Reprodução

"Ela alegou legítima defesa, mas disse que não se lembra de ter esfaqueado as irmãs. Ela também não acusa ninguém. A Angélica fala, sim, que pegou uma faca para se defender, mas que não feriu ninguém", explicou o delegado Marcos Alexandre Alfino, responsável pelas investigações do caso. O caso é investigado.





