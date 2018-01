Ministério da Educação divulga resultado do Enem 2017

As notas servem para inscrição do Sisu | Foto: Divulgação/TCE

Brasília - Acabou a espera. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 já podem consultar, nesta quinta-feira (18), o resultado das notas do Enem 2017. A Consulta só pode ser acessado pelo próprio participante após informar o CPF e a senha cadastrada na Página do Participante. Clique aqui e consulte sua nota do Enem 2017.

Os resultados foram antecipados em um dia. Em coletiva de imprensa, o Ministério da Educação também anunciou as principais datas do Enem 2018, que completa 20 anos, e será aplicado nos dias 4 e 11 de novembro. O edital do exame será publicado em 21 de março e as inscrições serão realizados de 7 a 18 de maio deste ano.

Os resultados do Enem 2017 foram liberados após a coletiva de imprensa realizada no Ministério da Educação, em Brasília. Pela primeira vez, a divulgação das notas considerou a proficiência média geral e a proficiência média dos concluintes, e também as proficiências médias dos treineiros, dos egressos e das pessoas privadas de liberdade.

O resultado dos treineiros será divulgado em 19 de março, assim como as vistas pedagógicas da redação. O Enem 2017 foi aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 5 e 12 de novembro.

Isenção no Enem 2018

Como anunciado no ano passado, os participantes com direito a isenção que faltaram ao Enem 2017 deverão justificar a ausência para garantir a manutenção da isenção no Enem 2018. A solicitação de isenção também deixa de ser feita durante a inscrição, passando a ser realizada com antecedência. O período de solicitação de isenção e de justificativa da ausência no Enem 2017 será de 2 a 11 de abril, pela Página do Participante.

No Enem 2017, 29,9% dos inscritos não compareceram para fazer as provas. Esse número é ainda maior quando se considera os participantes que não pagaram a taxa de inscrição por terem direito à isenção. Entre os participantes isentos por serem concluintes do Ensino Médio na rede pública, a taxa de ausência foi de 20,8%.

A porcentagem sobe para 42,5% quando se observa o grupo de participantes liberados de pagar a inscrição por se adequarem à Lei e ao Decreto que regem a gratuidade. Os 1.691.701 inscritos que não pagaram para fazer o Enem 2017 e não compareceram terão que justificar essa ausência se quiserem fazer o Enem 2018 sem pagar a inscrição.

