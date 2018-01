MC diz que funk criticado por apologia ao estupro foi mal interpretado

Brasil - Após a repercussão negativa de "Só Surubinha de Leve", que foi criticada por apologia ao estupro e removida de plataformas de streaming, MC Diguinho afirma que a faixa foi "mal interpretada". O cantor aparece em um vídeo de sua produtora, GR6 Music.

"O Brasil inteiro está de olho nesse moleque nesse exato momento, agora a internet parou, a televisão parou pra ver esse moleque, com certeza, pode olhar agora nas redes sociais, que ele parou o Brasil inteiro e claro a GR6 junto com você fez esse trabalho", disse o apresentador ao convocar Diguinho ao palco.

O MC cantou alguns funks antes de se manifestar a respeito da polêmica."A rapaziada na internet hoje em dia entende a música de um jeito, cem pessoas, cada um vai entender de um jeito, mas eu queria passar a música de um jeito e ela foi mal interpretada", disse.

Leia também: De Manaus, sexólogo que vive em Rondônia estará no BBB18

Ele, então, apresentou o funk com a letra modificada. "Brota e convoca as tchucas/ Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba / Só surubinha de leve com essas minas malucas/ Taca a bebida, depois taca e fica / Mas não abandona na rua / Só surubinha de leve/ Surubinha de leve com essas minas", cantou.

O MC aparece no fim do vídeo, a partir de 1h38 de duração.Na faixa original, o trecho que revoltou internautas era cantado como "taca a bebida/ depois taca a pica/ e abandona na rua". "Só Surubinha de Leve" liderava o pódio de faixas virais no Spotify e também figura entre as mais tocadas do serviço no Brasil.

Após denúncias de ouvintes, a faixa foi removida das plataformas de streaming e do YouTube, no qual já somava mais de 14 milhões de visualizações. Ainda na noite da quarta (17), o cantor afirmou nas redes sociais que irá lançar a versão "light" do polêmico funk.

Um comunicado divulgado pela assessoria de imprensa da produtora GR6 Music afirma que o cantor "reconhece o conflito de informações devido toda repercussão" e que Diguinho "mora com a sua mãe, irmãs e uma sobrinha". "Jamais iria denegrir a honra e moral das mulheres", completa a nota de esclarecimento. "Em respeito a tudo isso, a música será lançada na versão light".

Leia mais:

Marcella Bártholo lança videoclipe da nova música de trabalho

Dia Nacional do Fusca com exposição no Largo de São Sebastião

Divulgado resultado final do apoio ao Desfile das Escolas de Samba | Em tempo