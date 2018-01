Carro invade calçadão e atropela pedestres em Copacabana, no Rio

Rio de Janeiro - Um carro invadiu o calçadão da Praia de Copacabana, na avenida Atlântica, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e atropelou, ao menos dez pessoas por volta das 20h desta quarta-feira (18). Segundo testemunhas, o motorista do veículo fugiu após o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que está com equipes no local, por volta das 21h30, oito feridos já haviam sido removidos e encaminhados para os hospitais municipais Miguel Couto, no Leblon, e Souza Aguiar, no Centro.

Dois dos feridos são crianças. Os atendimentos a feridos continuam no local. No momento do acidente, o Calçadão de Copacabana estava repleto de turistas e moradores da cidade, na rua e nos quiosques ao longo da orla.

“Cadeiras voaram, não percebemos que era o carro até que as pessoas começaram a abrir e aí vimos gente caída no chão. Havia um bebê machucado. Ouvi até boatos de que seria um atentado terrorista", disse uma das testemunhas.





