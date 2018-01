Veja vídeo: Em SP, polícia desbanca tráfico de drogas na Cracolândia

Imagens foram compartilhadas nas redes sociais do delegado Mário Palumbo, do Grupo Garra/DEIC | Autor: Divulgação





Uma operação policial realizada na manhã de hoje (21) na Cracolândia de São Paulo (SP), tem dado o que falar na internet. Isto porque, tudo foi documentado por meio de um vídeo, que foi compartilhado pelo delegado supervisor do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA), Mário Palumbo, em sua redes sociais.

No vídeo, é possível ver os policiais se organizando dentro de um veículo parecido como um mini-caminhão, onde ainda alertam dizendo "Cano para baixo, travado e no meio das pernas", antes de invadirem uma boca de fumo no local.

A ação resultou na prisão de três traficantes em flagrante, e ainda foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes, balanças de precisão e uma contabilidade de tráfico de drogas.





