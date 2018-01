Brasileiros bilionários detém 50% do patrimônio dos mais pobres

Brasil - Mesmo com a economia ainda patinando, o Brasil ganhou no ano passado 12 novos bilionários, segundo pesquisa realizada pela Oxfam, organização internacional não-governamental de combate à pobreza e desigualdade. Com isso, são hoje 43 bilionários no país.

A pesquisa mostra ainda que o patrimônio somado dos bilionários brasileiros chegou a R$ 549 bilhões no ano passado, um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. O levantamento diz que o Brasil tem hoje cinco bilionários com patrimônio equivalente ao da metade mais pobre da população brasileira.

O levantamento mostra ainda que de toda a riqueza gerada no mundo em 2017, 82% ficou com 1% da população. O trabalho diz que tratar apenas da geração de novas empresas, mantendo as atuais condições precárias de trabalho, é "uma forma ineficiente de se eliminar a pobreza".

No mundo atualmente há 2.043 mil bilionários, sendo que nove entre dez são homens.



O relatório foi lançado nesta segunda-feira (22) antes do início da reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Do Brasil participarão, além do presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles; Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco; Candido Botelho Bracher, presidente do Itaú Unibanco, e Paul Bulcke, presidente da Nestlé.

Solução para a desigualdade

A organização recomenda que, para melhorar essa situação, seria necessário limitar os retornos a acionistas e altos executivos de empresas, acabar com as diferenças salariais por gênero, garantir que os ricos paguem uma cota justa de impostos e tributos e aumento dos gastos com serviços públicos, como de saúde e educação.





