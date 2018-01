Paraense chefe da FDN é executado com mais de 40 tiros em Fortaleza

Manaus - Apontado como o líder da facção criminosa Família do Norte (FDN), em Fortaleza (CE), o paraense Petrus William Brandão Freire, o "Playboy", de 21 anos, foi executado com mais de 40 tiros na Praia do Futuro, na Zona Leste da capital cearense. O crime aconteceu por volta das 5h desta segunda-feira (22).

Petrus foi assassinado no momento que saía de uma barraca na praia, onde acontecia uma festa. Ao se aproximar de seu carro, um Corolla branco, que estava estacionado próximo ao calçadão, ele foi surpreendido por homens fortemente armados que disparam vários tiros.

Os autores dos disparos fugiram em um carro modelo Ônix, de cor branca. Durante a fuga, os criminosos trocaram tiros com o Batalhão de Policiamento Turístico. Um dos suspeitos teria ficado ferido, mas mesmo assim o grupo escapou e não foi mais encontrado.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, no momento do crime, Petrus estava acompanhado de seguranças particulares, mas mesmo assim não teve chances de se salvar. Segundo a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), a maioria dos tiros atingiu a cabeça da vítima.

Petrus foi executado com mais de 4o tiros | Foto: Divulgação

Conforme os primeiros levantamentos feitos pelas autoridades cearenses, Petrus havia se instalado em Fortaleza com o intuito de comandar uma das ramificações da FDN. A facção disputa território em Fortaleza com o Comando Vermelho (CV), Primeiro Comando da Capital (PCC) e Guardiões do Estado (GDE).

Petrus, segundo a polícia, comandava o tráfico de drogas em bairros da zona nobre de Fortaleza, entre eles, bairro de Fátima e Dionísio Torres. Ele, ainda segundo a polícia, era responsável por fazer o transporte de drogas Manaus/ Fortaleza.

O “Playboy” era sempre visto em baladas e em casas de shows da cidade, sempre acompanhado de vários seguranças. Ele ostentava uma vida de luxo e sempre compartilhava fotos em seu Instagram. Em umas fotos ele aparece em um barco no rio Negro, em Manaus.

O rapaz ostentava uma vida de luxo. | Foto: Divulgação

O corpo do suspeito foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal da Capital (Comel). A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.

Petrus nasceu em Belém (PA), mas atualmente morava no Bairro de Fátima, em Fortaleza, de acordo com a polícia. Ele tinha passagens na polícia pelos crimes de lesão corporal, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

