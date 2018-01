Alistamento militar online? Novas regras passam a vigorar este ano

Manaus - Boas notícias para os rapazes que nasceram em 2000. Agora é possível realizar o alistamento militar sem sair de casa. O Exército Brasileiro disponibilizou, na manhã desta segunda-feira (22), uma plataforma online que permite que os jovens se alistem utilizando apenas o Cadastro de Pessoa Física (CPF). Ao final do processo online, o jovem recebe um número de protocolo, que deve ser levado para a Junta de Serviço Militar.

Na página inicial da plataforma, o jovem deve informar o motivo do alistamento e é portador de necessidades especiais. Caso seja residente em território nacional, o jovem deve informar a data de nascimento, nome da mãe, município de residência e local de alistamento. O prazo final é dia 30 de junho.

A novidade dividiu opiniões nas redes sociais. "Só quem se lascou no sol, chuva, frio, gente ignorante, etc., sabe como é! Quando me alistei tive

Jovens nascidos em 2000 têm até o dia 30 de junho para se alistar | Foto: Arquivo Em Tempo

que acordar às 5h da madrugada", comentou o capixaba Leandro Felipe. "Só falta jurar bandeira via Skype ou na sombra".

