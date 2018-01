Honda faz recall de 86,5 mil unidades do Fit e City

Brasília - Proprietários dos modelos Honda Fit e City fabricados entre 2012 e 2013 podem agendar a partir desta segunda-feira (22) a troca do insuflador dos airbags. Segundo a empresa, o recall abrange 86.516 automóveis em circulação no Brasil.

A peça defeituosa, fabricada pela japonesa Takata, é pivô do mega recall global da empresa iniciado em 2010 -o maior da história da indústria automotiva, envolvendo mais de 30 milhões de veículos. A Takata pediu recuperação judicial em junho de 2017.

O defeito de fabricação no insuflador pode levar a explosão da bolsa inflável e projetar pedaços de metal contra motoristas e passageiros. Acidentes relacionados ao problema no mundo levaram à morte de 19 pessoas, deixando outros 200 feridos.Não há vítimas no Brasil.

No país, 16 fabricantes já anunciaram recall por causa do defeito, o que totaliza quase 3 milhões de unidades. Somente a Honda foi responsável pelo recall de 1.391.187 unidades.No Brasil, os proprietários do Honda Fit e City devem agendar um horário nas concessionárias para fazer o reparo. O agendamento e a consulta à necessidade do reparo deve ser feita no site da empresa ou pelo telefone 0800-701-3432.

