Casal de idosos é morto a facadas pelo próprio filho

Araçatuba (SP) - O casal de idosos Marineusa Magalhães Rondina, de 70 anos, e Wilson Rondina, de 73 anos, esfaqueado pelo próprio filho foi atacado ao tentar defender a nora, segundo a polícia. O crime ocorreu na casa da família, localizada em Araçatuba (SP), no último domingo (21).

Após matar os pais e tentar esfaquear a companheira, o empresário Ademir Magalhães Rondina, de 51 anos, foi alvejado a tiros por um policial militar no bairro Icaraí. Segundo a polícia, o suspeito tinha problemas financeiros, o que pode ter motivado a ação.

Além das vítimas, na casa estava uma das filhas do casal, de 11 anos, que correu para a rua quando ouviu os gritos e uma avó de Ademir, de 96 anos, que não foi agredida.

De acordo com o delegado Marcelo Cury, que investiga o caso, Ademir estava discutido com a esposa. Durante a briga, o homem tentou esfaquear a companheira. Na tentativa de ajudar a vítima, Marineusa e Wilson Rondina, foram esfaqueados e mortos pelo filho.

Depois do crime, o empresário ainda saiu da casa, percorreu algumas ruas do bairro e parou em um terreno baldio. Ao perceber a presença da polícia, o suspeito teria jogado tijolos na viatura. Segundo a corporação, para se defender, um dos policiais atirou e acertou Ademir, que morreu no local.

A Polícia Civil pediu também um exame toxicológico do corpo de Ademir para saber se ele tomava algum medicamento. Um dos vidros da viatura ficou destruído e o policial ficou com alguns ferimentos nas mãos, mas passa bem.

