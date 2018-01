Helicóptero cai em estacionamento após rajada de vento em SP

São Paulo - Um helicóptero caiu em cima do estacionamento do prédio da emissora de televisão Rede TV!, onde atingiu dois veículos, no início da tarde desta quarta-feira (24) na cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo.

As primeiras informações apuradas pelo Corpo de Bombeiros da região confirmaram que uma forte rajada de vento teria levado o veículo do heliponto e o derrubado em cima de dois carros no estacionamento.

Leia também: Acompanhe ao vivo o julgamento do ex-presidente Lula

Conforme o relato dos bombeiros, não houveram vítimas. Cerca de duas viaturas estão no local para averiguar a situação. Além do helicóptero, o vento também levou parte do telhado da empresa.

Este é o segundo acidente esta semana com helicóptero de empresas de comunicações do país. Na terça-feira (23) um acidente com um helicóptero deixou dois mortos e um ferido em Recife (PE). A aeronave estava a serviço da Rede Globo.

Edição: Isac Sharlon

