Foto: menino que teve o coração atravessado por espeto tem alta

Brasil - O menino de 11 anos que teve o coração atravessado por um espeto de churrasco em Toritama, no Agreste de Pernambuco, recebeu alta do Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, no início da tarde desta quinta-feira (25). Emoção e agradecimento pela vida de Marivaldo da Silva Júnior marcaram a saída da unidade de saúde. O menino deu entrada no hospital na semana passada.

“Foi um milagre. Agradeço a Deus, primeiramente, e à equipe médica”, declarou a mãe de Marivaldo, a dona de casa Maria das Dores do Nascimento.

Emocionada pela recuperação do filho, ela afirmou ter sentido medo ao longo dos dias em que o filho ficou no hospital. “Ele me acalmava. Dizia ‘mãe, eu tô aqui perto de você’”, contou, sem conseguir segurar as lágrimas.

De acordo com a cirurgiã vascular Andrea Rolim, do HR, o próprio espeto serviu para evitar o sangramento. De acordo com a cirurgiã vascular, o objeto vibrava junto com as batidas do coração. A partir do movimento do objeto, foi possível identificar o local do ferimento.





