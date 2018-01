Acerto de contas entre facções criminosas mata 14 pessoas

Fortaleza - A polícia do Ceará trabalha com a hipótese de acerto de contas entre facções criminosas rivais na ação em que criminosos invadiram uma festa e mataram 14 pessoas, na madrugada deste sábado (27), em uma danceteria no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. Os criminosos teriam chegado em três carros e invadiu a casa, conhecida como o Forró do Gago, já atirando.

Testemunhas relataram que os tiros duraram meia hora. Frequentadores do forró se abrigaram na casa de moradores da rua ao fugirem do ataque. Seis feridos, todos baleados, foram levados para o Instituto Doutor José Frota (IJF), hospital de urgência e emergência de Fortaleza.

Estão internados no hospital uma jovem de 19 anos, outros três adolescentes de 16 anos - sendo duas jovens -, e um de rapaz de 24 anos, além de um adolescente de 12 anos, filho de um ambulante do bairro, conhecido como Marrom, que foi morto no atentado. Pelo menos um deles se encontra em estado grave.

A chacina já é considerada a maior do Estado, também envolvendo muitos adolescentes. Em 2015, a Chacina da Messejana, cidade do interior do Ceará, deixou 11 mortos, a maioria adolescentes.



A polícia revela que, no local, há marcas de tiros em várias paredes da casa de shows e em veículos que estavam estacionados próximos ao local. "Algumas testemunhas falam em dezenas de pessoas chegando e atirando, sem dar chance de defesa; outras falam que eram um grupo de 15 bandidos, em três carros, fortemente armados", contou um policial militar.

Um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) sobrevoa a região fazendo buscas pelo bairro.

"Está muito horrível, muito horrível mesmo, muita gente baleada no chão", escreveu um sobrevivente, em mensagem compartilhada em rede social.

