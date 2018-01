Dez detentos morrem durante briga em cadeia pública no Ceará

As informações preliminares apontam que detentos de facções rivais entraram em confronto. | Foto: Divulgação

Fortaleza -Menos de 72 horas após a maior chacina registrada no Ceará, em que 14 pessoas foram assassinadas, no Forró do Gago, em Cajazeiras, as forças da segurança pública do Ceará registraram novo massacre. Agora, em Itapajé, a 124,2 km de Fortaleza, rebelião deixou pelo menos dez homens mortos e outros oito feridos. O massacre ocorreu dentro da Cadeia Pública do Município. As informações preliminares apontam que detentos de facções rivais entraram em confronto.



Segundo a Secretaria da Justiça do estado (Sejus), os assassinatos ocorreram durante uma briga entre grupos rivais.

Leia mais: Superlotação em presídios favorece ação de facções criminosas, diz TCU

Os presos foram socorridos e levados a uma unidade hospitalar no município. O próximo passo é realizar a transferência dos detentos de uma das facções, a que tiver em menor número na unidade, para evitar a continuidade do conflito.

A secretaria informou ainda que o controle da cadeia foi restabelecido após intervenção de policiais e agentes penitenciários. O município de Itapajé fica a 130 quilômetros da capital, Fortaleza.

O crime ocorre apenas dois dias depois da maior chacina do Ceará, em que homens armados invadiram uma festa na periferia de Fortaleza no último sábado (27) e mataram 14 pessoas.





