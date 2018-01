Traficante brasileiro chefe de quadrilha paraguaia é preso em Assunção

Assunção - Agentes antidrogas paraguaios detiveram nesta terça-feira (30) em um departamento de Assunção o traficante brasileiro Adriano Augustin Calonga Lechuga, considerado o chefe de um grupo criminoso dedicado ao tráfico de armas e de cocaína do Paraguai ao Brasil. A informação é da agência Efe.

A detenção aconteceu em um edifício de apartamentos luxuosos em um bairro da capital paraguaia, onde Adriano vivia sozinho, segundo informou a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad).

O brasileiro, que permanece na sede de operações da Senad, estava foragido desde meados de 2017 e se refugiou no Paraguai para continuar com suas operações de narcotráfico, disse a fonte em um comunicado.



Sua saída do Brasil ocorreu após a "Operação Malote", realizada pela Polícia Federal brasileira e na qual foram confiscados mais de 400 quilos de cocaína e cinco toneladas de maconha.

De acordo com a Senad, o traficante liderava no Paraguai uma organização que transferia até 400 quilos de cocaína e toneladas de maconha para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.



As autoridades paraguaias aguardam a extradição de Adriano ao Brasil, onde existe uma ordem de prisão contra o mesmo, explicou a Senad.

Operação Malote

Um grupo de narcotraficantes especializados em trazer grandes carregamentos de drogas para o Brasil foi alvo da Operação Malote, da Polícia Federal (PF), deflagrada em abril do ano passado. Em cinco estados foram cumpridos mais de 80 mandados judiciais.

A quadrilha atuava há dois anos, período em que foram apreendidas 39 toneladas de maconha e 160 quilos de cocaína. Ao longo da investigação, em novembro de 2015, a PF também conseguiu fazer, em Porto Camargo, no noroeste do estado, a maior apreensão de maconha já registrada no Brasil. À época 24,5 toneladas foram encontradas às margens do Lago de Itaipu. Os agentes prenderam 21 pessoas.



