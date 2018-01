Homem é esfaqueado após marcar encontro no Tinder

Casa da vítima ficou cheia de marcas de sangue | Foto: Reprodução

Rio de Janeiro -O empresário Roberto Del Cima, de 69 anos, foi esfaqueado diversas vezes, dentro de casa, no Condomínio Santa Mônica Jardins, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira. Ele está internado no Hospital Barra D'Or, no mesmo bairro, mas ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.



De acordo com a polícia, a principal suspeita do crime é uma mulher identificada apenas como Vivian, de 22 anos. O empresário conheceu a jovem por meio do aplicativo Tinder e marcou um encontro com ela na residência dele. A suspeita foi reconhecida por testemunhas do crime graças às fotos publicadas pela jovem no aplicativo de relacionamento.

" Ela estava com um comparsa, que a gente está investigando e não chegamos à identificação ainda, mas já temos alguns indícios de quem é ele", disse o delegado Marcus Neves, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), responsável pelas investigações.

Vivian teria chegado de carro à casa de Roberto com um homem escondido dentro do porta-malas do veículo. O suspeito, que está sendo investigado pela polícia, teria auxiliado no crime. Eles levaram jóias, relógios e um laptop da residência. O crime foi registrado como latrocínio tentado.

Em depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca), a empregada doméstica de Roberto contou que a suspeita chegou por volta das 22h e jantou com a vítima. Depois, ambos seguiram para o quarto dele. Por volta de 1h30, ela afirmou ter ouvido o patrão gritar por socorro e dizer que estava sendo esfaqueado pela mulher.

A funcionária disse ainda que saiu do próprio quarto ao ver um homem andando pela escada que dá acesso ao cômodo onde ela estava. A doméstica contou que fugiu pelo telhado da residência, andou por cima do muro da casa e correu até a portaria do prédio para pedir ajuda. Enquanto isso, de acordo com a Polícia Civil, os suspeitos deixavam o local em um veículo Jeep Renegade branco. A dupla está sendo procurada pela polícia.



O quarto onde o crime aconteceu ficou completamente revirado e repleto de sangue. As marcas estão também no closet do cômodo e no banheiro. Há manchas também na banheira de hidromassagem.



A Polícia Civil informou que já solicitou imagens de câmeras de segurança do local e que investiga se a vítima foi dopada. A perícia já foi realizada na residência. A vítima ainda não foi ouvida pela Polícia Civil.





