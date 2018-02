Após mais de uma hora, família feita refém é libertada pela PM

Rio de Janeiro - Seis pessoas de uma família, que eram feitas reféns por um criminoso na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foram libertadas, nesta quinta-feira (1º). De acordo com a Polícia Militar, um criminoso praticava roubos na região de Senador Vasconcelos, na manhã de hoje, e acabou entrando na casa da família durante a fuga.

Ainda de acordo com a polícia, o criminoso manteve em cárcere privado uma mulher, duas crianças e três adolescentes. Ele ficou no local por mais de uma hora, até que policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) conseguiram negociar com o criminoso e ele se rendeu.

Com ele foi apreendida uma pistola 9 milímetros. Ainda segundo a Polícia Militar, os seis reféns saíram ilesos.

Reféns na BR-174

Em novembro do ano passado uma família viveu momentos de terror em um sítio localizado no mm-17 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), após ter a residência invadida por quatro homens armados com facões. Os criminosos fizeram os quatro membros da família reféns, incluindo uma mulher grávida e uma criança de sete anos. Dos quatro homens, dois foram capturados pela Polícia Militar (PM) e outros dois conseguiram fugir do local.

A equipe liderada pelo sargento França, da 19ª Cicom, foi a responsável pela captura dos criminosos. "Eles (bandidos) amarraram uma das vítimas e colocaram uma faca no pescoço da mulher grávida. O marido da refém conseguiu deter um dos bandidos e um outro deles foi atingido por tiros de uma arma de caça de um dos vizinhos que tentavam deter a ação dos criminosos", contou o PM.



