Presos suspeitos de esfaquear empresário após encontro pelo Tinder

Brasil - A Polícia Civil prendeu a mulher e o comparsa suspeitos de esfaquear o empresário Roberto Del Cima, de 69 anos, após um encontro marcado pelo Tinder. A dupla foi encontrada em um hotel em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e não resistiu à prisão. A informação foi confirmada pelo jornal Extra.

A mulher, que usava o nome de Vivian, foi identificada pela polícia como Sergiara de Oliveira Riberio, de 24 anos, e o comparsa dela, como Victor Hugo Dias Almeida, de 26 anos. Com eles foi encontrado o veículo usado no crime, ainda com vestígios de sangue, com os pertences da vítima e uma peruca, usada pela mulher no encontro.

Desde a madrugada da quarta-feira (31), a PC realizava buscas pelo casal. Sergiara foi encontrada sem os longos cabelos que exibia nas fotos nas redes sociais. Ela teria marcado o encontro com a vítima pelo aplicativo Tinder na residência de Roberto, no Condomínio Santa Mônica Jardins, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite da terça-feira (30).

Sergiara teria dopado a vítima após o jantar e, enquanto ele dormia, desferiu facadas. Câmeras de segurança mostram o momento em que ela coloca algo na bebida da vítima. Roberto acordou com a dor de um dos ferimentos e chegou a trancar a mulher em um cômodo dentro do quarto. Victor subiu para ajudá-la, atacou a vítima e destrancou Sergiara.

A empregada de Roberto, Iara Domingues, de 37 anos, que ouviu os gritos do patrão, fugiu da dupla pelo telhado da residência e pediu ajuda à segurança do condomínio. Os suspeitos levaram joias, um notebook e o celular da vítima.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Sergiara e Victor deixam a residência. Eles saem correndo e entram no carro. Na fuga, Victor derruba o portão da garagem da residência.

Roberto Del Cima permanece internado e passa bem. O irmão dele, Ítalo Del Cima, de 71 anos, disse que o empresário teve sorte e escapou por pouco de ter ferimentos mais graves. Ele contou que o irmão está revoltado com a situação e deve ter alta nos próximos dias. "Ele foi agraciado por Deus. Os ferimentos foram superficiais, não atingiram nenhum órgão. Dos males foi o menor", disse.

A empregada do empresário falou que está aliviada com a prisão dos suspeitos. Ela contou que acordou com os gritos de socorro do patrão e chegou a dar de cara com Victor dentro da casa, mas se trancou dentro do quarto e conseguiu sair da casa.

Tinder lamenta ocorrido



"Estamos profundamente entristecidos por esses horríveis eventos. Nossos pensamentos e orações estão com a vítima e seus entes queridos. [...]. Levamos a segurança de todos os nossos usuários muito a sério, continuamente aconselhando as milhares de pessoas que estão no Tinder a serem vigilantes, reportarem qualquer atividade suspeita e prestarem atenção as nossas dicas de segurança, disponíveis online

no e também no aplicativo".





