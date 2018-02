Roberto Carlos afirma que recebe nudes de fãs e guarda todos

Brasil - Roberto Carlos não fugiu das perguntas mais quentes dos fãs na estreia do projeto “Emoções em alto mar”, em que canta sucessos num cruzeiro marítimo pelo litoral fluminense. Diante de uma plateia entusiasmada, o artista abriu o verbo sobre detalhes mais íntimos da vida. À vontade, o músico de 76 anos comentou até sobre seus status amoroso: apesar de solteiro, o Rei continua com suas conquistas. É o que ele garante. As informações foram confirmadas pelo jornal Extra.

"Uma vez, eu conversei com um psicólogo importante, e ele falou que, sim, é possível não só amar duas mulheres ao mesmo tempo, mas até muito mais. Essa questão tinha que ser respondida pelo Mr. Catra, né?", brincou ele, referindo-se aos incontáveis casamentos do famoso funkeiro que é pai de 33 filhos.

Usuário ativo de redes sociais como Twitter e Instagram, o ícone da Jovem Guarda recebe um sem-número de “nudes” diariamente em sua conta. O assédio das admiradoras é, realmente, um fenômeno misterioso. Basta uma palavra a mais para contagiá-las com gritos histéricos. "Olha, continuo recebendo 'nudes'. E sigo guardando tudo!", responde.





