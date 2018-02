Ganhador da Mega-Sena é assassinado no Ceará

Miguel foi surpreendido com vários disparos e não resistiu aos ferimentos | Foto: Divulgação

Manaus - O empresário Miguel Ferreira de Oliveira, de 50 anos, conhecido como o “milionário da Mega-Sena”, foi assassinado a tiros, na madrugada deste domingo (4), em Campos Sales, na Região do Cariri, no interior do Ceará. A vítima era ganhadora de um prêmio de R$ 39 milhões na Mega-Sena, em um sorteio realizado no ano de 2011.

De acordo com informações da polícia, o empresário estava em um bar, quando um homem, ainda não identificado, entrou no local e disparou contra Miguel. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu prender o suspeito, que, segundo testemunhas, fugiu na direção de um matagal. Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Campos Sales para investigar o caso. A motivação do crime ainda é desconhecida.



Conforme informações da polícia do Ceará, Miguel Ferreira tinha passagens por embriaguez ao volante e desacato.

Mega-Sena

Miguel, segundo a polícia, ganhou R$ 39 milhões na Mega-Sena, em 2011. A vítima nasceu em São Paulo e, após ganhar o prêmio, se mudou para o Ceará, onde passou a atuar como empresário do ramo de aluguel de imóveis, conforme a polícia.

Outros crimes de ganhadores

Vários ganhadores da Mega-Sena já foram assassinados. Em 2016, Arlei Rosa Silva, de 53 anos, foi encontrado morto em um ramal próximo ao bairro do Pinhal, em Limeira (SP). Ele era um dos 16 ganhadores do prêmio de R$ 16 milhões sorteado em maio de 2007 na Mega-Sena.

Em novembro de 2008, outro participante do bolão sorteado da loteria, Altair Aparecido dos Santos, de 43 anos, foi morto a tiros quando saía de uma chácara na região do Jardim do Lago, também em Limeira.

