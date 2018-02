Caminhão sem freios desce ladeira, invade casa e deixa dois mortos

Rio de Janeiro (RJ) - Um acidente envolvendo um caminhão deixou duas pessoas mortas na avenida Presidente João Goulart, principal via da favela do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são uma mulher, de cerca de 35 anos, e um homem, de cerca de 40 anos.

Segundo relatos nas redes sociais, o caminhão perdeu o freio e atingiu um bar na rua principal. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que há bloqueios na avenida Presidente João Goulart devido ao acidente e que os bombeiros atuam no local.

As informações foram publicadas em portais nacionais. A Polícia Civil (PC) do Rio de Janeiro deve investigar o caso. A reportagem não conseguiu contato com o motorista.





