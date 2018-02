Jovem de 13 anos é morto após ao sair de partida de futebol

Rio de Janeiro (RJ) - A auxiliar de serviços de gerais Vânia Moraes, de 39 anos, estava num velório de um amigo, na tarde desta terça-feira (6), quando recebeu a notícia de que o filho Jeremias Moraes, de 13 anos, havia sido baleado no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, durante um confronto na Maré. As informações foram confirmadas pelo Extra.

De acordo com testemunhas, o jovem estava jogando bola, na comunidade Nova Holanda, no momento em que foi atingido. Segundo Vânia, o filho começaria, após as férias, o ensino fundamental, antigo ginásio. Num relato emocionado, ela disse que Jeremias fazia aulas de violão e tinha planos para iniciar os cursos de inglês e espanhol.

Mais cedo, num culto, a mãe da vítima fez uma oração especial para o filho. "Meu filho era um servo do Senhor, dizia que queria subir o monte para ficar pertinho de Jesus e agora ele está, mas dessa forma. Era um menino abençoado, ia de casa para a escola. Não perdia um dia de culto. Foi batizado no ano passado e, semana que vem, iria ao monte. Ele fazia aulas de violão porque dizia que queria tocar para o Senhor. Deus me deu cinco filhos, agora só tenho quatro", lamentou.

Leia também: Prefeitura recebe mérito ambiental pelo Arboriza Manaus



Em nota, a Polícia Militar (PM) afirma que no início desta tarde de terça policiais do 22º BPM foram acionados por meio do 190 devido a diversas denúncias que davam conta que policiais estariam sequestrados por traficantes na comunidade Nova Holanda. Imediatamente, os policiais foram checar a denúncia e no local houve confronto. Os policiais supostamente sequestrados não foram encontrados. Logo após, o Corpo de Bombeiros socorreu um adolescente ferido.

Ainda de acordo com a polícia, o menor foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos. Além disso, a PM afirma que não havia operação policial do Comando de Operações Especiais (COE) na Nova Holanda. Os policiais do Bope, BPChq e BAC atuavam somente nas comunidades do Timbau e Conjunto Esperança.

Gilmar Rodrigues Gomes, presidente da associação de moradores da Nova Holanda, disse que viu que o tiro que atingiu o adolescente partiu de dentro de um caveirão. "Eu vi quando saiu um caveirão de dentro do 22° BPM. Se o tiro foi direcionado a ele eu não sei, mas vi que partiu do caveirão", disse Gilmar que ainda nesta terça-feira (6) prestaria depoimento na Divisão de Homicídios do Rio.





Leia mais:

Acidente em estaleiro deixa um morto e um ferido em Tefé, no Amazonas

Amazonino anuncia pacote de R$ 125,5 milhões para a saúde

Iranduba recebe dois dias serviços da Defensoria Itinerante