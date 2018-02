Menina de 7 anos morre durante 'desafio do desodorante'

São Paulo - A pequena Adrielly Gonçalves, de 7 anos, morreu após inalar desodorante aerossol durante o “Desafio do Desodorante”, uma brincadeira perigosa que está se espalhando nas redes sociais. A tragédia aconteceu no último sábado (4), em São Bernardo do Campo (SP).

A família de Adrielly tentou socorrer a menina, mas ela não resistiu e chegou morta à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Muita abalada, a mãe da menina, Márcia Antônia de Oliveira, conta que quando chegou do trabalho encontrou a menina em cima da cama desacordada.

“Achei estranho a posição dela, mas pensei que estava normal. Fiz uma foto e mandei para o meu irmão, mas quando me aproximei e tirei o cobertor vi que ela estava segurando um desodorante. Me desesperei e saí gritando pelo corredor a Adrielly está morta. Levamos ela para a UPA. Os médicos tentaram reanimá-la, mas infelizmente não conseguiram”, contou a mãe em lagrimas.

Para que não ocorra mais casos como o que Adrielly, familiares da menina estão fazendo campanha nas redes sociais para alertar sobre o perigo de crianças e jovens repetirem ações irresponsáveis divulgadas na internet.

“Pais evitem crianças com telefone, evitem que tenham acesso à internet. Vamos proibir que vejam esses vídeos. A cada dia doe mais, a cada dia eu sinto mais falta dela. Que Deus me perdoe, mas não vou aceitar isso nunca”, lamentou a mulher.

Adrielly era a caçula de quatro irmãos e estava prestes a cursar o segundo ensino fundamental. A menina era a única filha mulher de Márcia Antônia.

O corpo da garota foi sepultado no último domingo (5), no cemitério Bairro dos Casas, também em São Bernardo do Campo.

Adrielly era a caçula de quatro irmãos e estava prestes a cursar o segundo ensino fundamental. | Foto: Divulgação/Facebook

“Desafio do desodorante”

O desafio consiste em aspirar sprays ou desodorantes por diversas vezes e verificar “quanto tempo você aguenta”. Há relatos de ferimentos e óbitos por asfixia de crianças envolvendo a mesma brincadeira em diferentes localidades do país. Os gases podem provocar asfixia e parada cardíaca.

A “brincadeira” que se tornou um fenômeno entre adolescentes de todo o mundo e está tomando conta das redes sociais. No YouTube e em outras redes sociais, já é possível encontrar dezenas de vídeos nos quais jovens aparecem participando do desafio e mostrando seus ferimentos.

No Brasil, um dos primeiros casos de morte, provocada pelo desafio, registrados ocorreu em 2014, em Fortaleza (CE).

