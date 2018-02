Piloto e passageiros morrem após queda de avião no interior do Pará

Já no solo, o avião foi visto em chamas, o que leva a crer que explodiu ao se chocar. | Foto: Divulgação

Itaituba - Um avião de pequeno porte , tipo monomotor, caiu na região do Distrito de Crepurizão, no município de Itaituba, na região sudoeste Pará. O acidente aconteceu no início da tarte desta quarta-feira (7), por volta de meio dia. O piloto e mais dois passageiros estavam abordo da aeronave, todos morreram na queda do avião.



Já no solo, o avião foi visto em chamas, o que leva a crer que explodiu ao se chocar. As vítimas foram identificadas até o momento apenas como Carlos (piloto); Marinho (piloto e dono do avião) e Marcelo, amigo e passageiro.



De acordo com veículos de comunicação do estado, o avião teria caído durante a decolagem. Moradores da comunidade local relataram que ficaram chocados com a situação. "Vi a fumaça da janela da minha casa, um amigo meu estava a bordo do avião, ainda não consegui me recuperar do choque", relatou um dos moradores.

Outro caso

Em outubro do ano passado um monomotor com duas pessoas caiu no garimpo do Creporizão, mesmo local da queda do monomotor que deixou os três passageiros desta quarta mortos, próximo ao município de Itaituba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, o piloto, identificado como Paulo André, morreu na hora. O outro passageiro, Charles, foi socorrido por moradores da região e levado para Itaituba em estado grave. Em seguida ele foi levado para Santarém. Ainda segundo os Bombeiros, a área do garimpo onde o avião caiu é de difícil acesso e está localizada a 370 km de Itaituba.



De acordo com o comandante do 7º Grupamento Bombeiro Militar de Itaituba, coronel Tito da Silva Azevedo, o piloto e o passageiro levavam ferramentas na aeronave, que perdeu o controle durante a decolagem.

