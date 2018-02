Homem furta televisor de pastelaria e é roubado por outro ladrão

Roraima - Um homem de 32 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (7), depois de roubar uma lanchonete e levar uma televisão. O homem é venezuelano e, ao deixar o local do roubo foi abordado por outro ladrão que levou o objeto roubado. O caso foi registrado da delegacia pelo proprietário da pastelaria.



Durante ronda policial, os policiais identificaram e prenderam o venezuelano na Praça Capitão Clóvis, no centro de Boa Vista. O homem estava acompanhado de duas crianças, que se identificaram como filhas deles, uma delas, segundo a polícia estava presente no momento do roubo.

“Ele era sempre visto pelas redondezas [do estabelecimento] com as filhas. O proprietário do local sempre dava comida para eles. Sempre estava na pastelaria”, disse um dos policiais que atendeu a ocorrência.

De acordo com a polícia, câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem arrombou a pastelaria por volta das 3h. Ele estava com a filha de 9 anos. Ao sair, o suspeito foi roubado por outro criminoso que passava no local.

“Ele usou um alicate para arrombar os três cadeados. Ao entrar, levou uma televisão de plasma. A filha de 9 anos acompanhou todo o crime. Eles deixaram o estabelecimento em uma bicicleta, porém foram abordados por um homem que se dizia vigilante, mas não era”, conta o policial.

De acordo com a polícia, o suposto vigilante era outro ladrão que acabou roubando pela segunda vez o televisor. “Ele entregou a televisão porque achava que o homem era vigilante mesmo. Fizemos uma investigação para encontrá-lo, mas não havia informações de quem poderia ser a pessoa que levou o aparelho”, avalia.





