Pipoqueiro sai de férias e deixa aviso em poste: 'volto em 20 dias'

Brasil - Quem trabalha em centro de cidade e adora comer aquela pipoquinha para enganar a fome, geralmente, é fiel ao seu pipoqueiro. E uma imagem feita por uma jornalista do Rio de Janeiro, define bem o que é a relação desses profissionais com os seus clientes.

Um recado colado em um poste de luz entre a avenida Presidente Antônio Carlos e a rua São José, no centro do Rio, no último dia 5, tem feito brotar coraçõezinhos imaginários de muitos pedestres que passam pelo local: "Estou de férias, volto em 20 dias! Ass: Pipoqueiro", diz o aviso.

"O aviso foi de uma delicadeza tão grande que estamos aqui cheios de vontade de experimentar a pipoca do tio pipoqueiro. Esse sim é profissional de verdade! Viva os pipoqueiros do Rio e que nunca falte bacon e leite condensando em suas barraquinhas!", disse um internauta.





