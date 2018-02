Jogador em fotos íntimas vazadas nega caso com presidente de time

Brasil - A novela após o vazamento de fotos íntimas do presidente do Rubio Ñu, time da Liga Luqueña, equivalente à 4ª Divisão do Paraguai, Antonio González, com o jogador Bernardo Gabriel Caballero ganhou um novo capítulo. Antonio González revelou que tinha um relacionamento com o lateral-direito e disse que estava sendo chantageado. O atleta falou pela primeira vez sobre o caso, e negou o caso com o dirigente. A foto e as informações estão no Extra.

Em entrevista à rádio "Monumental", do Paraguai, o jogador disse que nunca se relacionou com o cartola, mas, sim, era vítima de um assédio sexual e coagido pelo mandatário. O presidente do clube afirmou que tinha um relacionamento de dois anos com o atleta de 25 anos, mas o jogador disse que há cinco anos namora o empresário Valentín Ozuna.

“Não. Posso negar isso porque ele (presidente de Rubio Ñu) sempre me coagiu", revelou o jogador à emissora. “O Valentín estava sempre comigo nesses cinco anos, nas más e boas coisas”.

Leia também: Fifa divulga bases para treinos das seleções que participarão da Copa

Entenda o caso

O presidente do Rubio Ñu veio publicamente assumir o seu envolvimento com o jogador Bernardo Gabriel Caballero. Segundo um vídeo divulgado por González, as imagens estavam sendo usadas pelo próprio atleta para fazer chantagem e deixá-lo sair do clube.

Tudo teria começado quando apareceu o novo empresário de Caballero. De acordo com a imprensa do Paraguai, existiria um triângulo amoroso e o ciúme seria a base deste escândalo.

"Vamos ser honestos, Caballero estava comigo no Rubio Ñu há mais de dois anos, era muito especial para mim. Era o meu companheiro. E tinha todos os privilégios: carros que nunca pensou conduzir, como Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux... De repente apareceu uma velha louca. Ele era meu parceiro sentimental e peço desculpas se isso incomoda muitos, sou sincero", afirmou Antonio González ao "Diario Hoy", do Paraguai.





Leia mais:



Jovem surta e mata a mãe a golpes de tesoura em crime bárbaro

Pai de Claudia Leitte coloca máscara de Ivete Sangalo em trio elétrico

Museu do Seringal: uma viagem no tempo pelas trilhas da Amazônia