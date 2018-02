Autônoma é esfaqueada pelo sogro por causa de antena de internet

Goiás - Uma mulher identificada como Sibel foi assassinada na casa do sogro na última sexta-feira (9). Segundo o delegado responsável pelo caso, Gustavo Cabral, ela e Telmo José Gomes Pereira, de 49 anos, já haviam discutido outras vezes pelo fato de ele não aceitar a relação de Sibel com outra mulher. Ela namorava com a filha dele, mas mantinha outra relação amorosa.



"A vítima e a namorada foram até a casa de Telmo para conversar sobre a instalação de uma antena de internet. Ele estava embriagado e começou a discutir com ela. Neste momento, ele a esfaqueou", afirma o delegado.

A autônoma foi atingida duas vezes no peito e uma no braço, não resistindo e vindo à óbito no mesmo local. O pedreiro fugiu logo após o ocorrido. Para tentar evitar a prisão em flagrante, ele se apresentou na tarde deste domingo — mas a polícia já havia solicitado o pedido de prisão preventiva dele.

Caso condenado, Telmo deve responder pelo crime de feminicídio e pegar uma pena de 12 a 30 anos de prisão.

Leia mais:

Aumento de venezuelanos em Roraima leva presidente Temer à Boa Vista

Mais uma adolescente morre vítima de bala perdida no Rio

Jovem é morto por bandidos ao usar celular na rua