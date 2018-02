Homem fere a mulher com serra elétrica e depois se mata

São Paulo - Em um crime bárbaro, uma dona de casa de 36 anos foi agredida pelo companheiro na madrugada do último domingo (11). O suspeito chegou a usar uma serra elétrica na tentativa de assassinar a mulher. A agressão ocorreu em Mirassol, no Estado de São Paulo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil da cidade, a mulher teve ferimentos em uma das mãos e na barriga. Após o crime, o homem fugiu da casa e não foi localizado.

No entanto, no início da manhã do meso dia, o suspeito se jogou na frente de um trem e foi atropelado pela locomotiva. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do suicídio.

